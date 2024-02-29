حماس: نتنياهو لا يبالي بالقوانين الدولية ومجزرة شارع الرشيد اليوم تؤكد ذلك

مصراوي

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يبالي بالقوانين الدولية ومجزرة شارع الرشيد اليوم تؤكد ذلك.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن شعبنا في غزة يتعرض للإبادة وهدفنا هو وقف العدوان على القطاع، موضحا أن الاحتلال لا يأبه بمحكمة العدل الدولية ويعتمد على الدعم الأمريكي غير المحدود.

وتابع بدران، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتضاربة بشأن الاتفاق مقصودة وتأتي في إطار الخداع الذي يمارسه، مشيرا إلى أن لقاء الفصائل الفلسطينية بروسيا الأول منذ 7 أكتوبر وتنبع أهميته من دعوة موسكو له.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن أفضل طريقة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة هي التوصل لاتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف المتحدث، أننا لن نقفز لاستنتاجات بشأن ما حدث في غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول الحصول على معلومات أكثر بشأنه.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن اللقطات الجوية تكشف أن الوضع بقطاع غزة بائس بشكل لا يصدق والناس احتشدوا حول الشاحنات لأنهم جوعى، قائلا أن سبب مطالبتنا بفتح معبر لشمال غزة هو علمنا بأن المساعدات لم تكن تصل في الأسابيع الأخيرة.