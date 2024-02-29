النرويج: السلطة الفلسطينية تلقت 114 مليون دولار من أموال الضرائب

مصراوي

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مشيرة إلى أنها ستتلقى المزيد من الأموال خلال الأيام القادمة.

وتأتي الخطوة في أعقاب اتفاق جرى التوصل إليه مطلع الشهر الجاري، للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة.

وأعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري، موافقتها على المساعدة في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية التي جمعها الاحتلال.

وتتولى وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويلها إليها عبر دفعات شهرية.

لكن أزمة قد نشبت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.