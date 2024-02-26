بعد جلستها في محكمة العدل.. إسرائيل تحتج على تصريحات الصين

(مصراوي)

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن أسفها جراء تصريحات الصين في محكمة العدل الدولية والتي وصفتها بـ "البائسة" بحق إسرائيل.

واتهمت إسرائيل الصين بدعم حركة حماس، بعد تصريحها في محكمة العدل عن شرعية الكفاح المسلح للفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي.

وكان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين قد قال خلال جلسة محكمة العدل الخميس الماضي، إن إسرائيل دولة أجنبية محتلة" مما يكفل للفلسطينيين الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

ودعا شين لعدم حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، قائلًا إن للفلسطينيين حقوقًا "لا يجب إنكارها".



وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.