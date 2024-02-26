الاتحاد الإفريقي بمحكمة العدل: لا يمكن لإسرائيل السيطرة على غزة أو الضفة

(مصراوي)

قالت ممثلة الاتحاد الإفريقي أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن مفاوضات السلام الدائرة لا تمنع أبدًا دور محكمة العدل في ممارسة دورها لوقف الحرب في غزة.



وطالبت ممثلة الاتحاد الإفريقي المحكمة بوضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، إضافة إلى وضع حد لإفلاتها من العقاب على جرائمها.

وأفادت ممثلة الاتحاد الإفريقي، أنه لا يمكن السماح لإسرائيل ببسط سلطته على قطاع غزة ولا الضفة الغربية، مشيرة إلى وجود حالة من التوافق بين القادة الأفارقة على أهمية الدعم الكامل للقضية الفلسطينية.

وقالت ممثلة الاتحاد الإفريقي، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه يفرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية بقوة السلاح، داعية إلى التصدي لما وصفتها بجريمة بناء المستوطنات والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

كما أكدت ممثلة الاتحاد الإفريقي، على أن دور محكمة العدل في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي لن يمنع دور الأمم المتحدة في مسألة حل الدولتين.



ونددت ممثلة الاتحاد الإفريقي، بالانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية قائلة إنه لا يمكن تبرير التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بأنها دفاعًا عن النفس.