طالبان تنفذ خامس حكم إعدام علني

إسلام أباد - (د ب أ)

أعلنت المحكمة العليا الأفغانية اليوم الاثنين، التنفيذ العلني لحكم إعدام بحق رجل أدين بجريمة قتل في إقليم جوزجان بشمال أفغانستان.

وشاهد مسؤولو طالبان والسكان المحليون تنفيذ حكم الإعدام في إستاد بالمدينة.

وفي بيان، أعلنت المحكمة العليا أن نزار محمد أدين بقتل أفغاني آخر بسكين حاد في 15 يناير 2022.

ولم يشر بيان المحكمة إلى الدافع وراء الجريمة، وصدر الحكم وفق مبدأ القصاص المعمول به في أفغانستان.

ونفذت طالبان عملية إعدام أخرى بحق قاتلين مدانين آخرين في إقليم غزني بوسط البلاد يوم الخميس.

وفي حين أن الأمم المتحدة أبدت اعتراضها على عقوبة الإعدام، قال متحدث باسم حكومة طالبان إن الإعدام هو أحد أحكام الشريعة الذي سوف يقلل معدلات الجريمة.

وشهد ديسمبر الماضي، تنفيذ أول حكم إعدام علني منذ استعادة طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021.