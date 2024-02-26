رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان سياسيا أو عسكريا.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن المنفي قوله ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الذي يزور طرابلس: "نؤكد دعمنا لجهود رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وما يقوم به لوحدة السودان الشقيق".

وأضاف المنفي أن "لاجئي السودان في ليبيا سيعاملون معاملة الليبيين في جميع النواحي التعليمية والصحية".

بدوره ، وجه البرهان الشكر إلى ليبيا على استقبال عشرات الآلاف من السودانيين اللاجئين ، مشيرا إلى أنه يزور ليبيا للبناء على سابق المحبة بين الشعبين الليبي والسوداني.

وأضاف أن السودانيين في ليبيا لا يشعرون بالغربة،لافتا إلى أنه اتفق على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعسكري.

ووصل البرهان في وقت سابق إلى العاصمة طرابلس في زيارة لليبيا هي الأولى له منذ توليه رئاسة مجلس السيادة في السودان في 21 أغسطس 2019.

ويرافق البرهان في هذه الزيارة وزير الخارجية ومدير عام جهاز المخابرات العامة.