بكين تعارض فرض عقوبات أمريكية على شركات صينية مرتبطة بروسيا

بكين - (د ب أ)

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن بكين تعارض بشدة خطوة الولايات المتحدة الأخيرة لفرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية بسبب تورطها مع روسيا.

وقالت الوزارة إن "الولاية القضائية طويلة الذراع" للولايات المتحدة تعطل نظام التجارة الدولية وتؤثر على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية ومصالحها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد قليل من الشركات الصينية، وخاصة شركات الإلكترونيات الدقيقة، ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها على روسيا.