الشرطة الایرانیة تعلن إلقاء القبض على "إرهابي خطير"

طهران - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اعتقال عضو في "زمرة سباه الصحابة" أو ما يسمى بـ "جيش الصحابة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العميد سعيد منتظر المهدي: "اعتقلت قوات الشرطة، أكرم لاهوري، بتهمة القيام بأنشطة والعمل في "زمرة سباه الصحابة" الإرهابية، وذلك من خلال تنفيذ التدابير والإجراءات الاستخبارية والتقنية".

وأضاف أن المدعو لاهوري "كان ينوي الذهاب إلى إحدى المدن الجنوبية، بعد تلقيه دورات تدريبية لصناعة القنابل في إحدى الدول المجاورة، ودخوله البلاد، لكن تم القبض عليه"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار في هذا المجال بعد انتهاء عملية البحث المتخصصة".