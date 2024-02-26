لأول مرة منذ بدء حرب.. غارة إسرائيلية تستهدف بعلبك شرقي لبنان

وكالات

أفادت القناة "12 الإسرائيلية" اليوم الاثنين، بأن غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط شرق مدينة بعلبك في لبنان لأول مرة منذ بداية حرب غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الغارات على بعلبك جاءت ردًا على إسقاط حزب الله لمسيرة بصاروخ أرض-جو.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن الاثنين، إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح في جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إن "وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية قامت صباح اليوم بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين المجردة".