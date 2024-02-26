حزب الله يؤكد إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو فوق إقليم التفاح

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح في جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إن "وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية قامت صباح اليوم بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين المجردة".

وكان حزب الله اللبناني أعلن أن عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا فجرا قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، أمس الأحد، ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 208 قتلى .‏

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏