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BBC

صحة غزة: قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

11:21 ص الإثنين 26 فبراير 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 29 ألفا و782 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر.

وأضافت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 70 ألفا و43 شخصًا وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وأفادت صحة غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مجازر في قطاع غزة استشهد على إثرها 90 شهيدًا وأُصيب 164 آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت أمس الاحد، انتهاء ما وصفها بالعملية العسكرية في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مجمع ناصر يوم الخميس الماضي ثم عاودت اقتحامه مجددًا.

وزارة الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال طوفان الأقصى غارات الاحتلال

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