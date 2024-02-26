رئيس الوزراء الفلسطيني يتقدم باستقالة حكومته

(مصراوي)

صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، أنه وضع استقالة الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح أشتية، أن الاستقالة تم التقدم بها منذ الثلاثاء الماضي، لكنه تقدم بها خطيًا اليوم.

وقال أشتية، إن طبيعة المستجدات التي يشهدها قطاع غزة تحتاج إلى أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن الفترة القادمة تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.



وشدد أشتية في تصريحاته، على أن السلطة الفلسطينية مستمرة في مواجهتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضيها.