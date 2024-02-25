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BBC

شخص يضرم النار بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية في أمريكا

11:13 م الأحد 25 فبراير 2024

السفارة الإسرائيلية بواشنطن

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مصراوي

أعلنت خدمة الطوارئ في ولاية واشنطن الأمريكية، اليوم الأحد، إصابة شخص بجروح بالغة بعد أن أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تشهد فيها سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالولايات المتحدة حادثا مماثلا.

ففي مطلع ديسمبر الماضي أضرم شخص النار في نفسه في أتلانتا جنوبي شرق الولايات المتحدة، قبل أن تعثر الشرطة على العلم الفلسطيني في موقع الحادث.

وقال رئيس الإطفاء في أتلانتا رودريك سمشث، إن أحد أفراد الأمن لاحظ عند منتصف النهار أن شخصا يحاول إشعال النار في نفسه خارج مبنى السفارة الإسرائيلية.

السفارة الإسرائيلية بواشنطن واشنطن السفارة الإسرائيلية شخص يضرم النار بنفسه

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