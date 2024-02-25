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BBC

الأونروا: 90% من أطفال غزة مصابون بنوع من الأمراض

10:36 م الأحد 25 فبراير 2024

المتحدث باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة

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مصراوي

قال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد، إن بطء عمليات التفتيش لشاحنات المساعدات عند المعابر الإسرائيلية هو السبب وراء تأخر دخولها.

وأكد أبو حسنة في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر"، أن إسرائيل لا تملك حق إلغاء الأونروا، موضحا أن الوكالة هي شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل تعتقد أن تصفية الأونروا سيقضي على اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أن 90% من أطفال غزة مصابون بنوع من الأمراض.

سبق وأن قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي.

وأوضح لازاريني أن دعوات الوكالة المتكررة لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها ولقيت آذانا صماء، مؤكدا أنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.

من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد سوءا ومأساوية، مشددة على أن مخاطر سوء التغذية وانتشار الأمراض والعطش تهدد حياة أطفال القطاع.

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