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المقررة الأممية لاستقلال القضاة: إسرائيل لن تنفذ الإجراءات الاحترازية للعدل الدولية

10:25 م الأحد 25 فبراير 2024

مارجريت ساترثويت

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مصراوي
مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارجريت ساترثويت، اليوم الأحد، إن ما حدث خلال شهر هو أن إسرائيل واصلت القصف على قطاع غزة.
وأكد ساترثويت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الأمم المتحدة تعلم أن إسرائيل لن تنفذ الإجراءات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت ساترثويت إلى أنه يجب العمل على تقييد تصدير الدول الغربية أسلحة إلى إسرائيل.
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف قال، اليوم الأحد، إنه يتوقع من محكمة العدل الدولية أن توقف الحرب في غزة.
وأوضح كسيف أنه لا يظن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فعلت ما ينبغي القيام به لتحقيق مطالب محكمة العدل الدولية، مضيفا أن نتنياهو ليس مسؤولا فقط عن الدماء في غزة ولكنه مسؤول عن الإساءة لمواطني إسرائيل.
ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي نتنياهو بأنه مريض عقلي لا يهتم إلا بنفسه ولا يكترث بحياة الأسرى في غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة على حدود 67.

مارجريت ساترثويت استقلال القضاة اسرائيل محكمة العدل الدولية

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