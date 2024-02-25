حماس تعلّق على تصريحات نتنياهو بشأن "آخر معاقل المقاومة" في رفح

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، اليوم الأحد، إن الاحتلال يعرض وقفا مؤقتا لإطلاق النار لتبادل الأسرى على أن يستكمل بعدها عمليته العسكرية في رفح.

وأشار نزال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" إلى أن هناك لقاء رسمي مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية سيعقد في موسكو، مؤكدا أن ليس هناك تواصل رسمي مع السلطة الفلسطينية بشأن خطة اليوم التالي لانتهاء الحرب.

وشدد نزال على أن ما يشاع عن أن آخر معاقل حماس في رفح هو رهان خاسر والمقاومة متواجدة في القطاع.

ولفت نزال، اليوم الأحد، إلى أن الحركة تخوض معركة سياسية تفاوضية شرسة لا تقل عن المعركة التي تخوضها على الأرض.

وأكد نزال أن الحركة ماضية في العملية التفاوضية وهدفها تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، موضحا أن الأولوية الآن لوقف العدوان وإغاثة الشعب في قطاع غزة وخاصة في الشمال.

وكشف نزال أنه حتى الآن لا يوجد أي وعد بوقف العدوان على غزة.

وزعم نتنياهو أنه بعد بدء العملية في رفح جنوبي القطاع ستنتهي الحرب الإسرائيلية بغزة في غضون أسابيع قليلة، مدّعيا أنه لا يمكن ترك آخر معاقلل حماس بدون التعامل معها.