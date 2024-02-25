حماس: نخوض معركة سياسية تفاوضية لا تقل شراسة عن نظيرتها على الأرض

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، اليوم الأحد، إن الحركة تخوض معركة سياسية تفاوضية شرسة لا تقل عن المعركة التي تخوضها على الأرض.

وأكد نزال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن الحركة ماضية في العملية التفاوضية وهدفها تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، موضحا أن الأولوية الآن لوقف العدوان وإغاثة الشعب في قطاع غزة وخاصة في الشمال.

وأشار نزال إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي وعد بوقف العدوان على غزة.

سبق وأن قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يعلم إن كان يمكن التوصل لاتفاق بشأن الأسرى، مشيرا إلى أنه إذا تنازلت حماس عن مطالبها "غير الواقعية" فسيكون هناك اتفاق وفق تعبيره.

وزعم نتنياهو أنه بعد بدء العملية في رفح جنوبي القطاع ستنتهي الحرب الإسرائيلية بغزة في غضون أسابيع قليلة، مدّعيا أنه يمكن ترك آخر معاقل حماس بدون التعامل معها.

وأشار نتنياهو إلى أنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن الأسرى فإن العملية برفح ستتأخر قليلا وإذا لم يتم الاتفاق فإن جيش الاحتلال سيتحرك في رفح.

وأكد نتنياهو أنه لاتوجد خلافات مع واشنطن بشأن الحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال ستعمل على توجيههم إلى منطقة في شمالها.