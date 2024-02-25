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BBC

الحكومة بغزة: الاحتلال ارتكب 19 نوعًا من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

08:04 م الأحد 25 فبراير 2024

إسماعيل الثوابتة

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مصراوي

قال مدير مكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 30 ألف مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين يشكلون 72% من مجموع الشهداء.

وأوضح الثوابتة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 2 مليون فلسطيني على النزوح القسري من منازلهم ومناطق سكناهم.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن مستشفيات مدينة غزة وشمالها بلا وقود والوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه.

وأشار القدرة إلى أن مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة بمستشفيات غزة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف، موضحا أن كلا من مستشفى المعمداني-ومستشفى الحلو الدولي بلا وقود.

وأكد القدرة أن عشرات من سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود، لافتا إلى أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء مما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحساسة.

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