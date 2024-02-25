حركة فتح: تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ليس استجابة لمطالب أمريكية

مصراوي

طالب المتحدث باسم فتح عبدالفتاح دولة، اليوم الأحد، حركة حماس بألا تكون عائقا أمام إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن حماس قبل نجاح أي حوار تصدر ذات التصريحات لتعطيل الحل، وفق تصريحاته لقناة "العربية".

ولفت دولة إلى أن قيادات حركة حماس تصدر بيانات وتصريحات متناقضة، موضحا أن تصريحات قيادات حماس لا تخدم أهالي قطاع غزة.

وأكد دولة أنه لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة ولم يعين رئيسها حتى الآن، مشددا على أن تشكيل الحكومة الجديدة ليس استجابة لمطالب أمريكية.

وكانت حركة فتح الفلسطينية، أعربت عن تفاؤلها باجتماعات موسكو المرتقبة لمناقشة حكومة وطنية، مؤكدة أنها تأمل أن تنضم حركة حماس لمنظمة التحرير، وفق ما نقلته العربية.

وأوضحت أن الوقت قد حان لانضمام حماس إلى منظمة التحرير والباب مفتوح لذلك.

فيما صرح مصدر في حركة حماس، بأن وفدا من الحركة سيتجه للعاصمة الروسية موسكو لمناقشة تشكيل حكومة وطنية بتوافق الجميع، وفق ما نقلته العربية.

وأشار إلى أن الوفد سيناقش في موسكو تشكيل حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة، موضحا أن الحركة لا تهتم بما يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تغيير في الحكومة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيذهب من رئاسة الحكومة ويأتي عباس "بمن هو أكثر فسادا من اشتية"، وفقا لتصريحات العضو في حماس.

وشدد على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة، مؤكدا أن الحركة تريد تشكيل حكومة فلسطينية نزيهة ووطنية وبتوافق بين الفصائل.

وكشف عن تقدم في الجانب الإنساني من المفاوضات بوساطة مصرية، بالإضافة إلى أن هناك تقدم في الجهود لإرسال مساعدات إلى مناطق شمال غزة.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر، اليوم الأحد، تصريحات يشيرون فيها إلى ترجيحات بأن يقود رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال أسبوع وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط.