نتنياهو: سيكون لدي اليوم خطة عمل بشأن إجلاء المدنيين في رفح

واشنطن - (د ب أ)

قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون لديه "خطة عمل" في متناول اليد، اليوم الأحد، لنقل السكان المدنيين من رفح في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية :"لا يوجد خلاف بيني وبين الولايات المتحدة حول الحاجة لإجلاء السكان".

وزعم أن إسرائيل لا تحتاج إلى "حث" من قبل الولايات المتحدة لحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الخطة ستشمل كيفية "تفكيك" كتائب حماس المتبقية.

وقال نتنياهو: "حماس منظمة إرهابية، وبمجرد أن نبدأ عملية رفح، فإن المرحلة الشديدة من القتال سيكون أمامها أسابيع للانتهاء منها، وليس أشهر .. أسابيع للانتهاء، وهذا يعني أننا دمرنا بالفعل 18 من أصل 24 كتيبة إرهابية تابعة لحماس".

وتابع: "لذلك لدينا أربعة منها تتركز في رفح، لا يمكننا مغادرة آخر معقل لحماس دون الاهتمام بها، من الواضح أنه يتعين علينا القيام بذلك، لكن عليكم أن تتفهموا أيضا أنني طلبت من الجيش أن يقدم لي خطة مزدوجة، أولا للإخلاء لتمكين إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة، وثانيا، تدمير كتائب حماس المتبقية".

وقال: "يوصلنا هذا إلى مسافة حقيقية نحو إكمال انتصارنا، ولن نتخلى عنه .. لأن النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد، ليس على بعد أشهر، على بعد أسابيع بمجرد أن نبدأ العملية".