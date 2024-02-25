لمناقشة التطورات في غزة.. مساعد وزير الخارجية يستقبل وفدًا أمريكيًا

مساعد وزير الخارجية يستقبل وفدًا أمريكيًا

مصراوي

استقبل السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، كرتس ريد نائب مساعد الرئيس الأمريكى ومدير مكتب مستشار الأمن القومى بمقر وزارة الخارجية اليوم 25 فبراير، وشارك في الاجتماع السيد الوزير مفوض، كامل جلال، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية.

تناول السفير فهمي الحرب الإسرائيلية على غزة وانعكاساتها الإقليمية بالغة الخطورة على الأمن القومى المصرى، مطالباً باتخاذ الولايات المتحدة مزيداً من الضغوط على إسرائيل.

وأعرب فهمي عن أسف مصر البالغ لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة في مجلس الأمن، مبرزاً الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية وآثارها الإنسانية الجسيمة.

وشدد فهمي على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً على أهمية دعم النظام الدولي المبني على القواعد.

كما تناول فهمى التحدى الذى بات يواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الاقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضاً الجهود المصرية للتعامل مع هذه التحديات.

كذلك أكد فهمى على أهمية التوصل الفوري لوقف إطلاق النار خاصة بعد استشهاد أكثر من 29 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى بشكل كامل وعدم التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال المعايير المزدوجة.