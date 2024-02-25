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BBC

لنفاد الوقود.. الصحة بغزة: مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة بالمستشفيات مهددون بالموت

06:09 م الأحد 25 فبراير 2024

الدكتور أشرف القدرة

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن مستشفيات مدينة غزة وشمالها بلا وقود والوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه.

وأشار القدرة إلى أن مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة بمستشفيات غزة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف، موضحا أن كلا من مستشفى المعمداني-ومستشفى الحلو الدولي بلا وقود.

وأكد القدرة أن عشرات من سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود، لافتا إلى أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء مما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحساسة.

أشرف القدرة وزارة الصحة في غزة غزة مرضى غسيل الكلى الإسعاف مستشفى المعمداني

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