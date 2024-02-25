المدعي العام الأوكراني: وثّقنا أكثر من 120 ألف جريمة حرب روسية

كييف - (د ب أ)

قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن المدعين الأوكرانيين وثقوا أكثر من 120 ألف جريمة حرب ارتكبتها القوات الروسية منذ غزو فبراير 2022.

وفي حديثه للصحفيين في منتدى أوكرانيا 2024 في كييف، قال كوستين إن التحقيقات أدت بالفعل إلى إدانات، وأضاف "لا توجد جريمة لم يرتكبها الروس خلال هذه الحرب، ولدينا بالفعل 80 حكما أصدرتها محاكم أوكرانية خلال الحرب".

وتهدف أوكرانيا إلى إنشاء محاكم على غرار محاكمات نورمبرج التي عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية والتي تمت فيها محاكمة مجرمي حرب نازيين، واستشهد كوستين بمثال الجرائم المرتكبة في مدينة ماريوبول الواقعة جنوبي أوكرانيا، والتي سقطت في أيدي القوات الروسية في مايو 2022.

وتوجه الاتهامات بصورة منتظمة إلى القوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين.

وقال مدير مكتب الرئيس أندريه ييرماك للمنتدى إن المنظمات الدولية لا تؤدي مهمتها، وأضاف بأن الصليب الأحمر لم يقم بزيارة ولا سجين أوكراني واحد محتجز في روسيا.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر لا يساعد أيضا في إعادة أطفال أوكرانيين محتجزين بشكل غير قانوني في روسيا وفي المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، وتقول كييف إنه يجرى احتجاز أكثر من 20 ألف طفل أوكراني.