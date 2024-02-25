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بوتين يؤكد: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

05:46 م الأحد 25 فبراير 2024

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول أصبحتا الآن جزءا لا يتجزأ من روسيا.

وأضاف بوتين: "فعلا كان يوم 16 مارس 2014 بمثابة نقطة مصيرية بالنسبة لأبناء سيفاستوبول وسكان القرم"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأشار بوتين إلى أن "سكان شبه الجزيرة، اتخذوا في ذلك اليوم خيارا حازما لا لبس فيه - أن يكونوا مع روسيا إلى الأبد، واليوم أصبحت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزءا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".

وأضاف بوتين أن هذه المناطق تساهم بشكل كبير في تعزيز وحدة روسيا وأمنها.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه "لو لم يكن على ثقة تامة برغبة المواطنين الروس، بمن فيهم سكان شبه جزيرة القرم بعودة شبه الجزيرة إلى روسيا، لما أقدم على ذلك".

كانت روسيا قد أعلنت عن ضم شبه جزيرة القرم إليها في عام 2014 بعد تنظيم استفتاء مثير للجدل، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي غير شرعي.

فلاديمير بوتين روسيا جزيرة القرم سيفاستوبول

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