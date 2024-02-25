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BBC

الحوثيون: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بقصف أمريكي بريطاني في تعز اليمنية

05:43 م الأحد 25 فبراير 2024

غارات أمريكية بريطانية استهدفت اليمن

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صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بغارات أمريكية بريطانية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، "إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جميعهم من أسرة واحدة".

وبثت القناة مقطع فيديو يظهر المصابين من داخل أحد المستشفيات في تعز.

وفجر اليوم الأحد، شنت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في محافظات صنعاء وعمران وتعز والحديدة.

تأتي هذه الغارات بعد أن صعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين "أنه إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".

ومنذ 12 يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

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