حماس ترسل وفدًا إلى موسكو لمناقشة تشكيل حكومة وطنية فلسطينية

مصراوي

قال مصدر في حركة حماس، اليوم الأحد، إن وفدا من الحركة سيتجه للعاصمة الروسية موسكو لمناقشة تشكيل حكومة وطنية بتوافق الجميع، وفق ما نقلته العربية.

وأشار إلى أن الوفد سيناقش في موسكو تشكيل حكومة وطنية لمدة محددة وبمهام واضحة، موضحا أن الحركة لا تهتم بما يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تغيير في الحكومة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيذهب من رئاسة الحكومة ويأتي عباس "بمن هو أكثر فسادا من اشتية"، وفقا لتصريحات العضو في حماس.

وشدد على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون بمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة، مؤكدا أن الحركة تريد تشكيل حكومة فلسطينية نزيهة ووطنية وبتوافق بين الفصائل.

وكشف عن تقدم في الجانب الإنساني من المفاوضات بوساطة مصرية، بالإضافة إلى أن هناك تقدم في الجهود لإرسال مساعدات إلى مناطق شمال غزة.