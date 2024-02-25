"لتشكيل حكومة تكنوقراط".. أنباء تشير إلى استقالة الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع

مصراوي

نقلت قناة "العربية" عن مصادر، اليوم الأحد، تصريحات يشيرون فيها إلى ترجيحات بأن يقود رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال أسبوع وسيتم تشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قوله إن الوسطاء في اجتماع باريس توصلوا إلى تفاهم حول الإطار الأساسي لصفقة الأسرى.

وأعرب سوليفان عن أمله في أن يتمكن الوسطاء في الأيام المقبلة من الوصول إلى اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس حتى توافق على إطلاق سراح الأسرى.

وأكد سوليفان أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي عن مخاوفه بعد ما شاهده من تقارير حول خطة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن غزة.

وشدد سوليفان على أن إسرائيل لم ترسل للولايات المتحدة خطتها بشأن غزة، موضحا أن واشنطن تتطلع إلى سماع المزيد من الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.