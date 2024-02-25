بسبب مسيّرة روسية.. وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها لمحطة مياه بأوكرانيا

ميكولاييف(أوكرانيا) -(د ب أ)

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إلى قطع زيارتها لمحطة مياه في مدينة ميكولاييف جنوب أوكرانيا قبل موعدها المحدد، وذلك بسبب ظهور مسيرة استطلاع روسية في المنطقة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، على هامش الزيارة التي تقوم بها السياسية المنتمية إلى حزب الخضر للجمهورية السوفيتية السابقة، وفي وقت سابق تم الطلب من أعضاء الوفد المرافق للوزيرة العودة بسرعة إلى السيارات المصفحة التابعة لموكب بيربوك.

وأنهت الوزيرة الألمانية زيارتها لمحطة المياه بشكل مبكر بعد رصد مسيرة استطلاع روسية فوق منطقة محطة المياه، وذكرت السلطات أنه عادة ما يتبع ظهور هذا النوع من الطائرات وقوع هجوم جوي مباشر، وتتبعت الطائرة موكب بيربوك في البداية، لكنها بعد ذلك ابتعدت.

وأضافت السلطات أن مواصلة التحرك هو الخيار الأكثر أمانا في هذه الحالة، ودوت صافرات الإنذار في منطقة ميكولاييف بعد فترة قصيرة من مغادرة موكب بيربوك وذلك قبل أن يتم رفع حالة الإنذار بعد مضي نحو ربع ساعة.

وكانت بيربوك اضطرت إلى البحث عن ملجأ للحماية في مدينة أوديسا الأوكرانية الجنوبية بعد إنذار جوي مساء أمس السبت، وتم إطلاق الإنذار في الساعة 21:48 (بالتوقيت المحلي)، وكانت صفارات الإنذار الجوي تُسْمَع في المنطقة، وبعد حوالي 20 دقيقة، تم إلغاء الإنذار.

أثناء ذلك، بقيت بيربوك داخل ملجأ حماية بالفندق وكان يرافقها أعضاء وفدها وضيوف آخرون، وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وأفادت مصادر في الوفد، بأن الأمر كان يتعلق بإنذار صاروخي، وذكرت أنه سُمِعَ بعد ذلك أصوات انفجارات في منطقة أوديسا، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت ضربة صاروخية قد وقعت أم أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض الصاروخ.

ولم يتم التعرف بعد على التفاصيل الخاصة بالأضرار المحتملة أو الضحايا، وقبل زيارة بيربوك بفترة وجيزة، وقعت هجمات بطائرات مسيرة روسية أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدة آخرين في مدينة أوديسا.