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BBC

الحوثيون يلوحون بالرد على الهجمات الأمريكية البريطانية في اليمن

04:46 م الأحد 25 فبراير 2024

يحيي سريع

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(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحوثيين اليمن يحيى سريع، اليوم الأحد، إن الحوثيين متمسكين بكافة حقهم في الرد على الهجمات الامريكية البريطانية المستمرة على عدة مناطق باليمن.

وصرح سريع، أن اليمن مستمر في موقفه المتمثل في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأدان المتحدث باسم الحوثيين، استمرار الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن، مشيرًا إلى رفض جماعة أنصار الله الحوثي لأي هجمات تنتهك سيادة اليمن المستقل.

وكانت القوات الأمريكية قد تعاونت مع القوات البريطانية في شن 5 غارات استهدفت بها عدة مواقع في صنعاء أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضافت، أن الهجمات البريطانية الأمريكية استهدفت معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء، يأتي هذا تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعاون القوات الأمريكية والبريطانية في قصف 18 هدفًا للحوثيين في اليمن

الحوثيين اليمن الهجمات الأمريكية البريطانية

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