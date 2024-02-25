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إسرائيل ترفض تجديد التأشيرات وتصاريح العمل لعمال الإغاثة العاملين مع الفلسطينيين

03:38 م الأحد 25 فبراير 2024

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)


توقفت إسرائيل عن تجديد التأشيرات وتصاريح العمل بالنسبة للعشرات من عمال الإغاثة الذين يعملون على تقديم الدعم الضروري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية، وهي مجموعة مظلة، قوله إن الممنوعين من التجديد يشملون المديرين المختصين بالمنطقة وطواقم الاستجابة لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى الإدارة العليا وغيرهم من المغتربين ممن يعملون في الضفة الغربية، أو ينسقون الشؤون داخل قطاع غزة.

وتضم رابطة وكالات التنمية الدولية منظمات: أوكسفام، والعمل ضد الجوع، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة كير الدولية، وخدمات الإغاثة الكاثوليكية.

جدير بالذكر أن وزارة الرعاية الاجتماعية الإسرائيلية كان لها الدور الرئيسي حتى الآن، في التوصيات الخاصة بمثل هذه التأشيرات.

ولكنها لا تشعر بأنها مجهزة للقيام بالتحريات المطلوبة للفحص الخاص بخلفية الأشخاص ، وطلبت من مكتب رئيس الوزراء تكليف وكالة مختلفة للقيام بذلك، بحسب جيل حوريف، المتحدث باسم الوزارة.

ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء إنه طلب من مجلس الأمن القومي التوصل إلى أفضل طريقة للمضي قدما في الامر، مما قد يستلزم بعض الوقت.

إسرائيل رفض تجديد التأشيرات عمال الإغاثة العاملين مع الفلسطينيين

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