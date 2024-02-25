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BBC

بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر مئات المرافق السياحية والخدماتية في القطاع

03:17 م الأحد 25 فبراير 2024

القصف الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

أفادت بلدية غزة، اليوم الأحد، بأن "الاحتلال الإسرائيلي دمر الواجهة البحرية على شاطئ بحر مدينة غزة وكورنيش البحر وشارع الرشيد والمنشآت السياحية والخدماتية والمطاعم والفنادق ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والمنشآت والمرافق الخدماتية".

وأكدت البلدية، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، أن "الاحتلال تعمد تدمير الواجهة البحرية للمدينة ومختلف المنشآت السياحية والفنادق والمرافق الخدماتية وشارع الرشيد والكورنيش وألحق أضراراً ودماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين السياحية والخدماتية".

وأوضحت أن أهم المرافق التي دمرها الاحتلال والمملوكة للبلدية هي النادي البحري، والحديقة العامة على شاطئ البحر، والاستراحات والأكشاك، وممرات المشاة والمنحدرات".

ووفق البلدية، "تعمد الاحتلال خلال العدوان المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر، تدمير واستهداف المدنيين والمرافق المدنية في المدينة".

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