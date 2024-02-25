مطالبات بالتحقيق في "الإسلاموفوبيا" داخل حزب المحافظين البريطاني

لندن - (د ب ا)

قال المجلس الإسلامي البريطاني إنه يتعين على حزب المحافظين التحقيق بشأن ما يتردد عن " الإسلاموفوبيا الهيكلية" داخل صفوفه.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن المجلس قال إن الشعور المناهض للمسلمين داخل الحزب" كان واضحا خلال هذا الأسبوع" عقب تعليق عضوية عضو البرلمان لي اندرسون و المقالة التي كتبتها وزيرة الداخلية سابقا سويلا بريفرمان في صحيفة تليجراف، وقالت فيها " الإسلامويون والمتشددون والمعادون للسامية هم الذين يتولون المسؤولية الآن".

وقد علق حزب المحافظين عضوية اندرسون أمس السبت عقب رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج " جي بي نيوز" أمس الأول الجمعة، وقال فيها إن " الإسلامويين" سيطروا على لندن وعمدتها صادق خان.

ووصف خان تصريحات اندرسون بأنها مثل " سكب الوقود على نار كراهية المسلمين".

ودعت زارا محمد الأمين العامة للمجلس الإسلامي البريطاني في خطاب لرئيس حزب المحافظين ريتشارد هولدين لإجراء تحقيق، مضيفة " رأينا هو أن الإسلاموفوبيا داخل الحزب مؤسسية، وتتهاون قيادة الحزب في التعامل معه، كما أنه يعد امرًا مقبولاً من جانب قطاعات كبيرة من أعضاء الحزب".

وأضافت" القادة، خاصة في مجال السياسة، لديهم القدرة على تشكيل الأجندة والسرد، والقيام بدور لمواجهة جريمة الكراهية المتعلقة بالاسلاموفوبيا، التي ارتفعت بصورة كبيرة، بحسب مشروع وطني، يرصد حوادث معاداة المسلمين في المملكة المتحدة".

ويشار إلى أن المشروع سجل 2010 حالة جريمة كراهية للمسلمين ما بين السابع من أكتوبر 2023 والسابع من فبراير الجاري، مقارنة بـ 600 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.