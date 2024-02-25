إعلان

BBC

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب من لواء جفعاتي جنوب غزة

02:03 م الأحد 25 فبراير 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل عسكري برتبة رقيب من لواء جفعاتي في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 29 ألفا و692 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضافت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 69 ألفا و879 مصابًا وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة استشهد على إثرها 86 شهيدًا وأصيب 131 مصابا.

جيش الاحتلال مقتل رقيب اسرائيلي لواء جفعاتي غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* انهيار حاد.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الانخفاض لليوم الثالث
* غرق معدية منشأة القناطر.. كواليس رحلة الموت لـ13 عاملا
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد