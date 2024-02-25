طهران: الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاكًا لسيادته

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الهجمات المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة على جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن "انتهاكًا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه".

وأفادت الخارجية الإيرانية، أن الهجمات الأمريكية البريطانية الجديدة على اليمن، تهدف لصرف الرأي العام عن جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت القوات الأمريكية قد تعاونت مع القوات البريطانية في شن 5 غارات استهدفت بها عدة مواقع في صنعاء أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضافت، أن الهجمات البريطانية الأمريكية استهدفت معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء، يأتي هذا تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعاون القوات الأمريكية والبريطانية في قصف 18 هدفًا للحوثيين في اليمن