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الصين تجدد إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة

01:11 م الأحد 25 فبراير 2024

الصين

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بكين - (د ب أ)

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، إصدار الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة المتوقع أن تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة اليومية ستكون أدنى في بعض المناطق، وتشمل أجزاء من قويتشو وشينجيانغ وحوض سيتشوان، منذ صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء المقبل، وذلك أقل بما يتراوح بين 5 و7 درجات مئوية عن المتوسط التاريخي لهذه الفترة من العام.

وبحسب المركز، ستشهد بعض المناطق الأخرى، بما في ذلك أجزاء من هوبي وهونان وقويتشو وقوانغشي، انخفاضا في درجات الحرارة اليومية الدنيا إلى أكثر من 7 درجات مئوية أقل من المتوسط التاريخي لهذه الفترة من السنة.

ونصح المركز السكان في المناطق المذكورة بتقليل الأنشطة الخارجية وحثّ السلطات المحلية على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد جليد الطرق والأضرار الزراعية التي قد تنجم بسبب التجمد.

الصين الإنذار الأصفر درجات الحرارة المنخفضة

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