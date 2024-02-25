مصادر: اجتماعات بقطر يعقبها مباحثات بالقاهرة لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة

وكالات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" أن مصادر مصرية مطلعة أكدت استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.

وذكرت المصادر أن مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان" أفادت في وقت سابق بأن حكومة الحرب الإسرائيلية قررت إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.