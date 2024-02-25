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BBC

إيهود باراك: نتنياهو مستعد للمخاطرة بحياة الأسرى إذا كان ذلك سيفيد صورته

12:11 م الأحد 25 فبراير 2024

بنيامين نتيناهو

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وكالات

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، هجومه على بنيامين نتيناهو، قائلاً إن "نتنياهو مستعد للمخاطرة بحياة الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 أكتوبر إذا كان ذلك سيفيد صورته".

وأضاف باراك، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "من المهم بالنسبة لنتنياهو أن يبدو قوياً بدلاً من التوصل إلى صفقة؛ إنه على استعداد للمخاطرة بحياة الرهائن".

ودعا إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة، بعد أن اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مظاهرة مناهضة لنتنياهو في تل أبيب الليلة الماضية.

وقال: "نحتاج إلى 30 ألف مواطن يطوفون حول الكنيست في الخيام لمدة 3 أسابيع، ليلا ونهارا، عندما يتم إغلاق البلاد، سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به".

بنيامين نتيناهو حماس غزة الجيش الإسرائيلي

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