"ناشيونال انتريست": غزو أوكرانيا أعاد تشكيل الوضع الأمني بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

واشنطن - (د ب ا)



يرى المحلل الأمريكي جيمس برزيستوب أن غزو روسيا لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022،تحدى النظام الدولي القائم في المجتمع الأوروأطلسي ،وسلط الضوء على التحديات الأمنية التي كانت موجودة سابقا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، و زادت المخاوف الأمنية في جميع أنحاء المنطقة واكتسبت تحديدا أكبر في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية.

وقال برزيستوب ، الزميل في معهد هدسون الأمريكي في تقرير نشرته مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية، إن الغزو الروسي أثار تساؤلات بشأن القدرة على الاحتفاظ بنظام دولي قائم على القواعد بينما يعزز الاعتراف بطبيعته المتأصلة و المترابطة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا.

وفي الثالث من شهر مارس عام 2022، اجتمع قادة مجموعة دول "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) ،وهى أستراليا واليابان والولايات المتحدة والهند ، لبحث تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا والتأثيرات المحتملة للأزمة الأوروبية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد البيان المشترك لمجموعة كواد مجددا على التزامها بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة ، تتميز بهدفها بأن تكون الدول متحررة من "الإكراه العسكري والاقتصادي والسياسي" .

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على أنه" يتعين عدم السماح بأي تغيرات من جانب واحد لوضع راهن مثل هذا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" ، إضافة إلى أهمية تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة.

وتم في وقت لاحق إدراج تصريحاته في وثائق سياسية متعددة أصدرتها الحكومات الديمقراطية تشير إلى أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان

وفي انعكاس لتقارب استراتيجي ناشئ بين الديمقراطيات الغربية، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت ليز تروس للمجلس الأطلسي أهمية استدامة الوحدة الغربية في وجه التحديات للنظام الدولي في أوروبا وآسيا .

وأضافت " الصراع في أي مكان يهدد الأمن في كل مكان". ثم دعت تروس الديمقراطيات الغربية للتكاتف لدحر العدوان حول العالم - من بحر الصين الجنوبي وحتى أوروبا الشرقية".

ومنذ ذلك الوقت، أصدرت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وجمهورية كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)والاتحاد الأوروبي وثائق تتعلق بالسياسة الاستراتيجية، تتناول التحديات للنظام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعتبر على نحو مستمر الصين المتحدي الاستراتيجي الرئيسي للمنطقة وللنظام الدولي القائم على القواعد.

وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتضمن ردود الفعل بناء إطار الردع وتعزيزه وانتهاج دبلوماسية هادفة لتعزيز التحالفات القائمة، ودفع التعاون الأمني متعدد الأطراف وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ما يمثل تطويرا مستمرا للهيكل الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف برزيستوب أنه بينما يظل هيكل التحالف الثنائي للولايات المتحدة هو العنصر الأساسي للأمن الإقليمي ، اتسع الهيكل الأمني الحديث إلى فيما وراء محور الحرب الباردة ليشمل تعاونا أمنيا ثنائيا وثلاثيا بين حلفاء الولايات المتحدة.

ويشمل هذا زيادة الروابط الأمنية بين حلفاء مستقلين عن الولايات المتحدة والشراكات الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الوصول المتبادلة لليابان مع أستراليا والمملكة المتحدة لتسهيل التعاون الدفاعي، الذي من شأنه أن ينشئ هيكلاً أمنيًا مرنًا ومتداخلاً وشاملاً.

وتم أيضا تعزيز التحالفات الثنائية حيث وصلت شراكات الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين إلى مستوى عال في التعاون الدفاعي.

وتحركت أيضا الدول الأعضاء في مجموعة كواد (الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند ) لتعزيز روابطها الثنائية وعلاقاتها الدفاعية والأمنية والتي أبرزتها تدريبات مالابار البحرية المشتركة.

وعززت هذه التدريبات العسكرية القائمة على التحالف في غرب المحيط الهادئ الدبلوماسية، التي تتسع من حيث عدد المشاركين فيها ، و تهدف لزيادة توافق التشغيل البيني.

وقد تكثف أيضا التعاون الأمني الثلاثي ،بصفة خاصة في علاقات الولايات المتحدة الثلاثية بين اليابان وكوريا الجنوبية، وأستراليا واليابان ،واليابان والفلبين.

وواصلت الشراكة بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعزيز التعاون الأمني في قطاع الغواصات وفي الأبحاث المتقدمة بما في ذلك تكنولوجيات الكم المهمة والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والقدرات السيبرانية و القدرات التي تفوق سرعة الصوت، والقدرات المضادة التي تفوق سرعة الصوت.

وفي إطار البناء على اهتمام أوروبا المتنامي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، شجعت أستراليا واليابان والولايات المتحدة الانخراط المتزايد في المنطقة، ويتم الآن تنظيم حوارات وزارية بصيغة 2+2 بين أستراليا والمملكة المتحدة وبين اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا.

وتشمل كل حالة التزاما يتم إعادة التأكيد عليه بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وبمعارضة استخدام القوة أو الإكراه لتغير الوضع الرأهن، مع تسليط الضوء على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ورغم أن أوروبا سوف تركز على روسيا في المستقبل المنظور ، وأنه لن يكون أي وجود أمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهما ، فإنه لا يجب التقليل من قيمة المشاركة الأوروبية .

وإضافة إلى ذلك ، عززت الديمقراطيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويعني هذا اليابان واستراليا وجمهورية كوريا الجنوبية ، مقاومة أوكرانيا للعدوان الروسي ماليا وماديا.

واعترف البيان المشترك لقمة اليابان الناتو في يناير عام 2023، بان النظام العالمي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون عرضة للخطر الآن.

وأوضح برزيستوب أن خلاصة القول هي إن رد فعل الديمقراطيات الغربية إزاء التحديات الأمنية في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يشير إلى تقارب استراتيجي متزايد ودبلوماسية ردع جديدة يدعمها التعاون الدفاعي والأمني المتنامي داخل المنطقة مع حلفاء أوروبيين.

ورغم أن سياسات الديمقراطيات الغربية ليست متطابقة، فإنها متوافقة بشكل كبير وتتعزز على نحو متبادل صوب الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، ما يعكس قيما عالمية ويدعم توازنا للنفوذ قائم على توازن القوة.

وسوف يتطلب الحفاظ على هذا التقارب الاستراتيجي وجود قيادة. ومع ذلك فإن الواقع الذي لايرحم هو أن الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين في كل من منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا يتطلعون إلى واشنطن.

واختتم برزيستوب تقريره بالقول إن فشل للقيادة الآن سوف يكون نقطة تحول استراتيجية مع تراجع إلى ما كانت عليه أمريكا في وقت سابق عندما ساعدت الرسوم الجمركية العالية على تصدع الاقتصاد العالمي، ولم يؤد عدم اكتراث بالأزمة الناشئة في أوروبا وآسيا إلا إلى تشجيع المعتدين.