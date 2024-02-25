الدفاع السورية تعلن إسقاط 7 مسيرات قرب حماة وإدلب

(مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، إسقاط 7 طائرات مسيرة، حاولت استهداف نقاط عسكرية في قرى وبلدات المنطقة المحيطة بحماة وإدلب.

وكانت القوات الأمريكية قد تعاونت مع القوات البريطانية في شن 5 غارات استهدفت بها عدة مواقع في صنعاء أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضافت، أن الهجمات البريطانية الأمريكية استهدفت معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء، يأتي هذا تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعاون القوات الأمريكية والبريطانية في قصف 18 هدفًا للحوثيين في اليمن

