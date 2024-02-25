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BBC

وزير الخارجية البريطاني: اشتركنا مع واشنطن في قصف أهداف للحوثيين باليمن

10:52 ص الأحد 25 فبراير 2024

جيمس كليفرلي

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(مصراوي)

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، إن القوات البريطانية اشتركت مع الولايات المتحدة في شن هجمات على أهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وأفاد كليفرلي، أن الحوثيين مستمرون في شن هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر بما في ذلك السفن البريطانية مما يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي حسب تعبيره.

وشنت القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات البريطانية 5 غارات استهدفت بها عدة مواقع في صنعاء، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضافت، أن الهجمات البريطانية الأمريكية استهدفت معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء، يأتي هذا تزامنًا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعاون القوات الأمريكية والبريطانية في قصف 18 هدفًا للحوثيين في اليمن

جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني قصف أهداف للحوثيين اليمن

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