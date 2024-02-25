بيلاروس تجري انتخابات للمرة الأولى منذ انتخابات 2020 المتوترة

مينسك - (د ب أ)

تجري بيلاروس، التي تخضع لحكم استبدادي، اليوم الأحد انتخابات على مستوى البلاد، والتي تجرى للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية المتوترة في صيف عام 2020 والاحتجاجات الجماهيرية التي تلتها.

وسيجري انتخاب 110 أعضاء في البرلمان الوطني بالإضافة إلى حوالي 12 ألف ممثل للمجالس المحلية.

ويواجه المسؤولون المحيطون بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو اتهامات بالتلاعب في الانتخابات، حيث لم يقوموا بتوجيه الدعوة لمراقبين مستقلين للانتخابات.

ويقول مراقبون إن لوكاشينكو البالغ من العمر 69 عاما يريد استخدام التصويت لإثبات تمتعه بالسلطة الكاملة بعد الاحتجاجات التي اندلعت قبل ثلاث سنوات ونصف.

وشددت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا، التي فرت إلى الخارج، يوم الخميس على أن الانتخابات لا علاقة لها بالديمقراطية.

وقالت تسيخانوسكايا: "إنها مهزلة، إنها عرض، إنها سيرك، لكنها ليست انتخابات". وأشارت أيضا إلى العديد من السجناء السياسيين في بيلاروس. ويقدر نشطاء حقوق الإنسان العدد بأكثر من 1400 شخص.

وكان قد أعلن في أغسطس 2020 فوز لوكاشينكو، الذي يتولى منصبه منذ عام 1994، مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية. لكن المعارضة كانت ترى أن تسيخانوسكايا هي الفائز الحقيقي.

كما أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بلوكاشينكو كرئيس للدولة. وفي الأسابيع التي تلت الانتخابات، اندلعت احتجاجات كبيرة، تم قمعها بوحشية من قبل أجهزة السلطة. وتم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص في ذلك الوقت.

ويعتمد لوكاشينكو بشكل كامل على روسيا وزعيم الكرملين فلاديمير بوتين.