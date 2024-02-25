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إسرائيل تقرر إرسال وفد إلى قطر لبحث التوصل لصفقة مع حماس

10:29 ص الأحد 25 فبراير 2024

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)

قررت حكومة الحرب الإسرائيلية إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المحادثات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان".

ووفقا لتقرير هيئة البث الإسرائيلي، فقد تم اتخاذ القرار بعد أن استمع الوزراء إلى تقارير من المفاوضين وناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف نتائج المشاورات التي أجريت مع مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس يومي 23 و24 فبراير للتوسط في صفقة مع حماس.

وسيسافر وفد من المتخصصين إلى الدوحة، لبحث قضايا محددة، بما في ذلك أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم.

وذكر التقرير أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت ليل السبت/الأحد بحث تفاصيل الصفقة التي تم الاتفاق عليها في باريس. ومن المقرر أن تواصل حكومة الحرب المباحثات في وقت لاحق من اليوم الأحد .

إسرائيل حكومة الحرب الإسرائيلية إطلاق سراح المحتجزين

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