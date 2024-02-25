إعلان

BBC

الحوثيون: ما تم قصفه ليس سوى مصنع في منطقة مكتظة بالسكان

01:03 ص الأحد 25 فبراير 2024

غارات أمريكية بريطانية على اليمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال نائب رئيس التوجيه المعنوي لجماعة أنصار الله، إنه سوف يتضح أن ما تم قصفه من قبل العدوان الأمريكي البريطاني مساء السبت ليس سوى مصنع في منطقة مكتظة بالسكان.

وأضاف نائب رئيس التوجيه المعنوي، أن قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء تعرضت للاستهداف مجددا.

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال إن القوات الأمريكي شنت مع قوات بريطانية ضربات ضد أهداف عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن الضربات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، موضحا أن الضربات تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وردا على شن هجماتهم المتهورة ضد السفن الأمريكية والدولية.

وتابع وزير الدفاع، أن الضربات استهدفت 8 مواقع شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ وأنظمة جوية ورادارات، مشيرا إلى أن أمريكا

لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وضمان التدفق الحر للتجارة.

وأكد أوستن، مواصلة التوضيح للحوثيين بأنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن القوات الجوية الملكية شاركت في موجة رابعة من الضربات ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، مساء السبت.

وأشار شابس إلى أن، طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت موجة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين، موضحا أن المملكة المتحدة عملت مع حلفائها لزيادة تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ.

قصف اليمن الحوثيون قصف مصنع الهجمات الأمريكية البريطانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام حوثي: العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين شبكة الاتصالات بمحافظة تعز

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد
الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في المعارك شمالي قطاع غزة
وزير التعليم يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023-2024
دولارات رأس الحكمة.. هل تمهد الطريق للمركزي لاستئناف مرونة سعر الصرف؟
بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟