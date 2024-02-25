أوستن: نفذنا ضربات ضد أهداف عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن

مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن القوات الأمريكي شنت مع قوات بريطانية ضربات ضد أهداف عسكرية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن الضربات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، موضحا أن الضربات تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وردا على شن هجماتهم المتهورة ضد السفن الأمريكية والدولية.

وتابع وزير الدفاع، أن الضربات استهدفت 8 مواقع شملت منشآت تخزين أسلحة وصواريخ وأنظمة جوية ورادارات، مشيرا إلى أن أمريكا

لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وضمان التدفق الحر للتجارة.

وأكد أوستن، مواصلة التوضيح للحوثيين بأنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن القوات الجوية الملكية شاركت في موجة رابعة من الضربات ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، مساء السبت.

وأشار شابس إلى أن، طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت موجة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين، موضحا أن المملكة المتحدة عملت مع حلفائها لزيادة تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ.