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BBC

لابيد: عنف الشرطة ضد المتظاهرين أمر خطير وغير ديمقراطي ويجب أن يتوقف

11:51 م السبت 24 فبراير 2024

شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على متظاهرين

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مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الحكومة الأسبق يائير لابيد، إن عنف الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين وعائلات الأسرى أمر خطير وغير ديمقراطي ويجب أن يتوقف.

كانت تقارير إعلامية، أفادت اليوم السبت، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على متظاهرين وسط العاصمة تل أبيب من بينهم أسيرة إسرائيلية أُطلق سراحها في غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة الاحتلال تستخدم سيارة مياه عادمة إضافية لقمع التظاهرات وسط تل أبيب، موضحة أن الأمن الإسرائيلي اعتدى على متظاهرين بينهم أسيرة أفرج عنها من غزة ضمن الصفقة الأولى.

ووفقا للمراسلة، فإن شرطة الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات بحق المتظاهرين المطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتة إلى أنه جرى اعتقال 18 متظاهرا في ظل استمرار إغلاق مفرق حيوي وسط تل أبيب.

وكشفت أن المتظاهرين بتل أبيب يرفعون لافتات تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن الفشل في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى".

شرطة الاحتلال تظاهرات تل أبيب حرب غزة بنيامين نتنياهو

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