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BBC

مسؤولون أمريكيون: ضربات اليوم هي أكبر عمل عسكري ضد الحوثيين منذ أسبوعين

11:42 م السبت 24 فبراير 2024

قصف أهداف للحوثيين في اليمن

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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن مساء السبت.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الضربات التي جرى تنفيذها اليوم، هي أكبر عمل عسكري ضد الحوثيين منذ أسبوعين.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ 5 غارات مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولفتت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء.

وكانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت إسقاط صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن نحو ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي بخليج عدن.

وأشارت القيادة المركزية، إلى عدم تضرر أي من المدمرة يو إس إس مايسون التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.

قصف الحوثيين الهجمات الأمريكية اليمن صنعاء الحديدة

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