البنتاجون: أسقطنا صاروخًا بالستيًا أطلقه الحوثيون نحو ناقلة ترفع العلم الأمريكي

مصراوي

أعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إسقاط صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن نحو ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي بخليج عدن.

وأشارت إلى القيادة المركزية، عدم تضرر أي من المدمرة يو إس إس مايسون التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.

كانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قالت إن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الجمعة، توجيه ضربات لـ 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وصاروخي كروز مضادين للسفن كانا مستعدين للانطلاق باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، إننا أسقطنا 3 مسيرات تابعة للحوثيين بالقرب من عدة سفن تجارية تعمل في البحر الأحمر دون إلحاق أي ضرر لأي سفينة.