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BBC

مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع الليلة لمناقشة مخرجات اجتماع باريس

08:21 م السبت 24 فبراير 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، أن مجلس الحرب يجتمع الليلة لمناقشة مخرجات اجتماع باريس بعد عودة الوفد الإسرائيلي.

كانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قالت اليوم السبت، أن هناك تقديرات بأن المفاوضات بشأن صفقة التهدئة ستكون سريعة جدا، مشيرة إلى أنها قد تكتمل خلال أيام قليلة.

سبق وأن قالت القناة 13 العبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستظهر مرونة في القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة، موضحة أن المرونة الإسرائيلية ستتبدى في قضية إعادة إعمار غزة بالإضافة إلى عودة سكان شمال القطاع.

وأكدت القناة 13 العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تتعهد بإنهاء الحرب في غزة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يصوت اليوم على نتائج محادثات باريس بشأن التهدئة، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت، اليوم السبت، إن التقارير بشأن نتائج محادثات باريس مبالغ بها بعض الشيء، مشيرة إلى أن هناك تقدم لكن حماس بعيدة عما ترغب إسرائيل بقبوله.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن حماس تخلت عن مطالبها لكن ما زالت الأطراف بعيدة عن التوصل لاتفاق.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن المفاوضات تشهد تقدما وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تنازلت عن بعض شروطها لكن تبقى نقاط الخلاف كثيرة.

مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماع باريس حرب غزة

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