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BBC

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا هي المعتدي على شعبنا بسبب حمايتها العدوان على غزة

08:16 م السبت 24 فبراير 2024

نبيل أبو ردينة

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مصراوي

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن المعتدي على الشعب الفلسطيني هي الإدارة الأمريكية التي تحمي العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية لم تنفذ أي وعد من وعودها بخصوص القضية الفلسطينية، موضحا أنه يجب التحدث بصوت واحد مع واشنطن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتابع أبو ردينة، على الإدارة الأمريكية الاهتمام بمصالحها في المنطقة وليس إسرائيل فقط والدول العربية قادرة على الضغط، مشيرا إلى أن القدس خط أحمر وغزة جزء منا ولا نقبل بتجزئة أراضينا ولن نتنازل عن مصالح الشعب الفلسطيني.

وأكمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن هناك عروض مغرية تصل إلينا وإسرائيل والإدارات الأمريكية تريد من القيادة الفلسطينية التخلي عن القدس، قائلا: "اليوم التالي للحرب في غزة يتضمن الضفة والقدس وغزة ولا نقبل تهجير المواطنين".

وأشار نبيل أبو ردينة إلى أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي منذ اليوم الأول للحرب بأننا لن نتخلى عن خطوطنا الحمراء، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان فصل غزة عن الضفة وعدم قيام الدولة الفلسطينية.

وتابع: "جاهزون لانتخابات بعد وقف العدوان يحضرها كل المراقبين في العالم ولا نستثني أحدا سواء حماس أو الجهاد أو غيرها"، موضحا أنه لا مانع لدينا لدخول أي أحد لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق الالتزامات الوطنية ووفق الشرعية الدولية، قائلا: "منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني".

نبيل أبو ردينة القدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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