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BBC

وزير إسرائيلي: العالم يمكنه استيعاب ملايين اللاجئين لكنه لا يسمح بتحرير الفلسطينيين من حماس

06:30 م السبت 24 فبراير 2024

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

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مصراوي

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرتكب خطأ فادحا لأن قيام الدولة الفلسطينية سوف يؤدي إلى محرقة.

وأضاف الوزير في حكومة الاحتلال، أن العالم يمكنه أن يستوعب ملايين اللاجئين لكنه لا يسمح بتحرير سكان غزة من حكم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وتابع وزير التراث الإسرائيلي ردا على سؤال بشأن إحياء الاستيطان بقطاع غزة، قائلا: "حيثما توجد المستوطنات سيكون هناك أمن".

وفيما سابق أعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ترحيبه بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.

ودعا سموتريتش إلى تقديم دعم مالي دولي لتطبيق المبادرة لإجلاء سكان غزة وأن بلاده ستكون جزءا من هذا الدعم، مشيرا إلى أنه لا يرى أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل مالياً وسياسيا.

وتابع وزير المالية، أن هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر، موضحا أن هذا الحل سوف يضع حدا للمعاناة والألم بين اليهود والعرب على السواء.

عميحاي إلياهو حماس الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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